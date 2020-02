Wifi Gesponsorde inhoud Problemen met wifi thuis? Deze slimme oplossing zorgt voor snel internet in elke kamer Advertorial van Orange

25 februari 2020

08u00 0 Internet Te traag, te zwak, te wispelturig: ongetwijfeld heb je je wifisignaal thuis om een van die redenen al eens vervloekt. De mogelijke oorzaken voor een onstabiele wifiverbinding zijn legio, maar de oplossing is simpel: het innovatieve ‘Mesh WiFi’-systeem van Orange.

Nieuwsflash: wifi is geen onstabiele manier om verbinding met het internet te maken. Allerlei stoorzenders kunnen het signaal aantasten en een groot deel van het probleem is het feit dat je voor de wifi thuis meestal gewoon de simpele modem van de provider gebruikt. Het bereik van zo’n modem is wettelijk gelimiteerd en daarom is het wifisignaal vaak niet sterk genoeg voor grotere of goed geïsoleerde huizen of een grote hoeveelheid apparaten. Daarnaast tast je ook de snelheid van je netwerk aan wanneer je oude apparaten met de wifi verbindt: je modem moet dan compenseren voor de tragere up- en downloadsnelheid van dat toestel.

Snelle wifi in elke hoek

Maar gelukkig blijft de technologie niet bij de pakken zitten. Misschien dacht je al aan een conventionele ‘wifi repeater’ als redder in nood, een apparaat dat jullie wifisignaal doorheen het huis oppikt en weer uitzendt. Maar de installatie van zo’n repeater is soms nodeloos complex, het prijskaartje niet om over naar huis te schrijven en het toestel verzwakt soms je draadloze snelheid en is dus niet altijd even performant. Een betere oplossing is de nieuwe ‘Mesh WiFi’-technologie van Orange.

Het principe van het mesh-systeem is simpel: je plaatst meerdere wifipunten doorheen je huis die allemaal het signaal van de router vervangen. Daardoor vertrekt je wifisignaal niet meer uit één plaats, maar wel uit verschillende en gelijkwaardige zendpunten.

Die punten of modules staan onderling constant in communicatie met elkaar en zo kan het systeem je altijd de best mogelijke verbinding voorschotelen. Zonder dat het wifisignaal onderbroken wordt wanneer je je verplaatst of, zoals bij een wifibooster, herhaald en daardoor verzwakt wordt. Zo geniet je van een snelle en vlotte internetverbinding die in elke hoek en kamer van je huis even krachtig is.

