Problemen met onlinebankieren bij BNP Paribas Fortis opgelost: "Geen hacking" Sven Ponsaerts

03 augustus 2018

17u17

Bron: Eigen berichtgeving 1 Internet Klanten van BNP Paribas Fortis konden vandaag enkele uren lang niet internetbankieren. Zowel ‘Easy Banking Web’ als de bijhorende app waren vanaf 10.45 uur urenlang offline. Ondertussen is het probleem opgelost.

“Het incident kende een externe, technische oorzaak. Van een eventuele hacking was er geen sprake”, zegt woordvoerder Hilde Junius. “Rond 14 uur was het probleem met de webapplicatie opgelost. Een uur later was dat ook voor de app het geval.”