Privégegevens 500.000 gebruikers Google Plus mogelijk op straat beland

08 oktober 2018

19u41

Bron: ANP 0 Internet Privégegevens van 500.000 gebruikers van het sociale netwerk Google Plus zijn mogelijk op straat beland. Google heeft ervoor gekozen het datalek onder de pet te houden, zo bevestigt Google na berichtgeving van The Wall Street Journal.

Google kondigt in een mededeling over het lek het einde aan van de consumentenversie van Google Plus. Het sociale netwerk werd in 2011 gelanceerd als concurrent voor Facebook, maar is nooit echt van de grond gekomen.

Sociale media liggen extra onder een vergrootglas sinds het grote datalek bij Facebook dat eveneens in de lente bekend werd. Daarbij kregen derden toegang tot gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Facebook is vele malen groter dan Google Plus.

Privégegevens

Volgens Google werd in maart een fout in de software ontdekt. Die fout zorgde ervoor dat gegevens die niet door de gebruiker op 'openbaar' waren gezet toch twee weken lang vindbaar waren. Het ging om informatie over namen, e-mailadressen, beroepen, geslacht en de leeftijd van gebruikers, maar niet om berichten, foto's, video's of telefoonnummers.

De technologiegigant zegt de zogeheten 'bug' in de software dezelfde maand te hebben verholpen en geen aanwijzingen te hebben dat kwaadwillenden de informatie hebben gezien of misbruikt. Google zegt niet met zekerheid te kunnen zeggen welke gebruikers door het lek zijn geraakt.

De komende tien maanden wordt Google Plus uitgefaseerd voor consumenten. De dienst kan ook worden gebruikt door bedrijven. Die tak blijft wél bestaan.

De aandelen van Alphabet, het moederbedrijf van Google, zakten naar de laagste koers sinds juli na het bericht van The Wall Street Journal, meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.