Privacywaakhond verplicht Cambridge Analytica verzamelde Facebookdata aan Amerikaan geven

Het omstreden bedrijf Britse databedrijf Cambridge Analytica moet de Amerikaan David Carroll alle data bezorgen die het van hem heeft. Doet het dat niet, dan pleegt het een misdrijf. Dat stelt de Britse privacywaakhond ICO na een informatieverzoek van de man.

Cambridge Analytica weigerde Carroll aanvankelijk inzage te geven in de data, maar het kan daartoe dus verplicht worden omdat het actief is in Groot-Brittannië. Cambridge Analytica reageert dat het niet kan voldoen aan de eis wegens het aankomende faillissement, maar dat is voor het ICO geen argument om de data niet te overhandigen.

Het databedrijf heeft dertig dagen om op de proppen te komen met de gegevens. Het ICO suggereert ook wachtwoorden van in beslag genomen servers over te dragen, mocht Cambridge Analytica moeite hebben om de gegevens van Carroll te vinden.

Precedent

Privacyexperts denken dat de uitspraak grote precedentwerking heeft nu miljoenen mensen kunnen opvragen wat Cambridge Analytica met hun gegevens heeft gedaan.

Het bedrijf kreeg 87 miljoen profielen in handen en gebruikte die om via gerichte berichten de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Door de uitspraak van de waakhond kan nu precies worden nagegaan het bedrijf te werk ging.

Cambridge Analytica raakte door het schandaal in financiële problemen en heeft het faillissement aangevraagd.