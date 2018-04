Privacyschandaal schaadt Facebook niet: aantal gebruikers gegroeid tot bijna 2,2 miljard SVM

25 april 2018

23u34

Bron: Belga 0 Internet Facebook heeft ondanks het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica een goed eerste kwartaal achter de rug. Het aantal gebruikers van het sociale netwerk groeide met 13 procent tot bijna 2,2 miljard, iets boven de verwachtingen van analisten.

De groei vond vooral buiten Noord-Amerika en Europa plaats. In die werelddelen liep de aanwas van nieuwe Facebook-leden eerder al tegen een plafond, maar er komen wel nog altijd mondjesmaat gebruikers bij. De wereldwijde ophef die de voorbije maanden ontstaan was, heeft daar dus niets kunnen aan veranderen.

Gegevens van tientallen miljoenen gebruikers bleken via data-analysebureau Cambridge Analytica bij derden terechtgekomen te zijn. Mark Zuckerberg ging herhaaldelijk door het stof en beloofde beterschap. Zo doorstond hij twee marathonhoorzittingen in het Amerikaanse Congres.

"Goede start"

Zijn aanpak loont blijkbaar: de omzet groeide in het eerste kwartaal met 49 procent van 8 miljard naar bijna 12 miljard dollar. De nettowinst steeg dan weer met 63 procent van 3 miljard naar net geen 5 miljard dollar. De aandelenkoers stond nabeurs al 6,5 procent hoger (23.30 Belgische tijd).

"Hoewel we het hoofd moeten bieden aan belangrijke uitdagingen is 2018 goed gestart", zegt Zuckerberg. "We schatten onze verantwoordelijkheid nu groter in en investeren om te verzekeren dat onze diensten blijvend gebruikt worden."

In totaal legde Cambridge Analytica de hand op gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers, voornamelijk Amerikanen. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie onder meer hebben gebruikt om kiezersprofielen te maken voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Facebook belooft verbetering omtrent privégegevens, maar Zuckerberg zei eerder al dat het nog jaren kan duren vooraleer alles op orde is.