President Trump heeft meer volgelingen dan de paus (op Twitter) 14u54

Bron: Belga 0 Photo News Internet De woorden van Donald Trump hebben sinds kort meer weerklank dan die van paus Franciscus - althans, op Twitter. De 71-jarige Amerikaanse president heeft nu meer volgers op de korteberichtendienst dan de 80-jarige Heilige Stoel, aldus de website Twiplomacy. Trump klokt af op 40 miljoen, de bewoner van het Vaticaan -ondanks zijn drie- tot veelvuldigheid aan accounts- op 39 miljoen.

In een reactie liet Radio Vaticaan prompt weten dat de Argentijnse kerkvader de Republikeinse politicus met 9-1 verslaat wat betreft het aantal talen waarin getweet wordt. Franciscus doet het behalve in het Latijn ook bijvoorbeeld in het Arabisch en het Duits. Trump, daarentegen, houdt het bij een zeer "colloquial English".



Qua tweet-apostelen staat de Indiase premier Narendra Modi op drie, becijferde Twiplomacy.



Het Vaitcaan begon de blijde boodschap te tweeten onder Benedictus XVI. Diens eerste twitterbericht dateert van december 2012.