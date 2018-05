Populaire YouTube-gamereviewer TotalBiscuit (33) overleden Olaf van Miltenburg

25 mei 2018

13u05

Bron: Tweakers.net 1 Internet John Bain, beter bekend als TotalBiscuit en Cynical Brit, is gisteren overleden aan de gevolgen van kanker. Hij verwierf bekendheid in de gamegemeenschap met onder andere zijn YouTubekanaal. Hij werd 33 jaar.

Het overlijden van Bain is bekendgemaakt op zijn Twitteraccount. De Brit maakte in 2014 zelfs bekend dat bij hem kanker was geconstateerd en dat hij chemotherapie onderging. Een jaar later meldde hij dat zijn ziekte terminaal was, maar hij werkte nog lang daarna door.

Bain verwierf vanaf 2005 bekendheid met Warcraft Radio, waarna hij zich op het bespreken van gamegerelateerde zaken richtte op zijn website Cynicalbrit.com. In 2010 begon hij een YouTubekanaal, dat onderdeel werd van gamenetwerk Polaris en dat uitgroeide tot een populair medium met meer dan twee miljoen abonnees.

Met name het casten van games als StarCraft II en PlanetSide 2, de bespreking van indiegames en zijn steun voor consumentenbescherming droegen bij aan zijn populariteit. Daarnaast groeide hij uit tot een geliefde e-sportcommentator voor onder andere Warframe, StarCraft II en League of Legends.

Bain is 33 jaar geworden. Hij laat een vrouw en kind achter.

John Peter Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/XchUMNDYXC TotalBiscuit.(@ Totalbiscuit) link

Rest in Peace my Dearest Love

John @Totalbiscuit Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/hg9ytHsItJ Genna Bain(@ GennaBain) link

