Politie waarschuwt voor oplichting via neppe Apple-helpdesk



jv

05 december 2018

10u05 0 Internet Een vorm van oplichting die al langer Windowsgebruikers treft, spreidt zich nu verder uit naar klanten van het concurrerende merk Apple. De politie waarschuwt daarvoor. Bij het surfen botst de computergebruiker plots op een fake alarmbericht van de Apple-helpdesk, die hem of haar vervolgens via de telefoon geld probeert af te troggelen.

De politie kreeg melding van de fraude via een burger naar wie verwezen wordt als Xavier. Hij klikte tijdens het beroepsmatige surfen op een foto en werd prompt verrast met een pagina van de Apple-helpdesk. Die had zogezegd een abnormale activiteit ontdekt op zijn computer en verzocht Xavier daarom om contact op te nemen met hen via een gratis nummer. Xavier deed dat en kreeg telefonisch hulp aangeboden in het Engels. De man van de fake Apple-helpdesk stelde hem een controle vanop afstand voor. Ook daarop ging de goedgelovige Xavier in.

De ‘controleur’ ontdekte dan zogezegd schadelijke spyware, waardoor Xaviers privédata in gevaar zouden zijn. Het voorstel was vervolgens om software te installeren die Xavier zou beveiligen tegen hackers. Maar daar hing wel een prijskaartje van 600 euro aan vast. Xavier stemde er toch mee in om dat bedrag met zijn kredietkaart te betalen en werd zo dus meteen 600 euro lichter gemaakt. Maar de software zag hij nooit verschijnen. Xavier nam daarop contact op met zijn bank, die de kaart meteen blokkeerde. Zijn geld was naar een rekening buiten Europa gesluisd. Xavier kreeg weliswaar zijn geld terug, maar de oplichting was geschied.

Na de Windowsgebruikers zijn nu dus ook de Apple-fans gewaarschuwd. Geen van deze bedrijven zal ooit persoonlijke informatie zoals bankkaartgegevens of paswoorden via mail of via de telefoon aan hun klanten vragen, noch uit eigen beweging telefonisch contact zoeken met gebruikers van hun producten.