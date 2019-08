Pinterest verwijst naar officiële gezondheidsinstanties bij zoekopdrachten over mazelen en vaccinaties AW

29 augustus 2019

12u09 1 Internet De sociaalnetwerksite Pinterest heeft besloten zich te mengen in de strijd tegen misinformatie omtrent vaccinaties. Voortaan zal de site bij zoekopdrachten naar mazelen en vaccinaties immers doorverwijzen naar officiële gezondheidsinstanties. Dat meldt het bedrijf op zijn website.

Terwijl Pinterest aanvankelijk geen enkel resultaat meer toonde na een zoekopdracht omtrent vaccinaties, zal het gebruikers nu doorverwijzen naar de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die waarschuwt voor de zogenaamde ‘antivaxxers’ die foutief nieuws verspreiden over de gevolgen van een vaccinatie.



Die desinformatie zorgde alvast voor een mazelenuitbraak in Europa: Oekraïne, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland en Servië kampen met minstens 1.000 gevallen. Maar ook België kampt met een ongeziene opmars. Alleen in februari waren er hier 90 nieuwe patiënten, tegenover 20 in januari.



Omdat sociale media een grote rol speelden bij het verspreiden van de foutieve informatie, staan ze inmiddels onder streng toezicht. Facebook nam alvast maatregelen, nu volgt Pinterest met aangepaste zoekresultaten.