Pedofielen wisselen online foto's uit van uw kind: politie en Child Focus starten onderzoek

Bron: Het Nieuwsblad 15 thinkstock Internet Op de Russische website Image Search wisselen pedofielen massaal foto’s uit van kinderen, die ze van sites als Facebook en Instagram gehaald hebben. De foto’s, waar ook veel Belgische kinderen op staan, worden van perverse commentaren voorzien en zijn voor iedereen toegankelijk. De federale politie en Child Focus zijn een onderzoek gestart. Dat meldt Het Nieuwsblad. “De website lijkt onschuldig, maar het is een dekmantel voor pedofielen om vrijuit kinderporno te delen.”

Op de site, die maandelijks door meer dan 17 miljoen mensen wordt bezocht, staan bijna drie miljoen foto’s, waaronder dus ook veel foto’s van Belgische kinderen. Die foto’s zijn afkomstig van sociale media als Facebook of Instagram, waar de ouders ze vaak zelf gepost hebben. “De meeste kinderfoto’s zijn onschuldig. Vaak zijn het vakantiekiekjes van kinderen op het strand, in de speeltuin of bij het zwembad die door ouders of de kinderen zelf online zijn gezet”, zegt de Nederlandse IT-beveiligingsexpert Sijmen Ruwhof, die onderzoek naar de site deed, in Het Nieuwsblad. “Maar in de praktijk is dit gewoon een dekmantel voor pedofielen die op deze site kinderporno komen uitwisselen.”

Volgens het Nieuwsblad gaat de federale politie de Belgische kinderfoto’s die op de site te zien zijn onderzoeken. “We kennen deze website en hebben er in het verleden al tegen opgetreden”, zegt Yves Goethals, sectiechef kindermisbruik bij de federale politie in de krant. “Vorig jaar hebben we in dit verband nog arrestaties gedaan."

Privacy

Ook Child Focus is een onderzoek gestart naar de beelden met de Belgische kinderen op de Russische website. “Het is heel duidelijk dat sommige foto’s op deze website niet voor hun esthetische kwaliteit daarop geplaatst zijn, maar wel met een andere bedoeling”, zegt woordvoerder Dirk Depover aan Het Nieuwsblad. Child Focus raadt mensen en verenigingen aan bijzonder voorzichtig te zijn met het delen van foto’s op sociale media en privacyinstellingen aan te passen. “Als je dat negeert kan eender wie in de wereld met jouw foto’s doen wat ze willen.”

