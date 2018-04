Pas op voor smishing: wat is het en hoe trap je er niet in sam

04 april 2018

21u53

Bron: anp/belga 9 Internet Al eens van smishing gehoord? Het gaat om een oplichterstechniek waarbij criminelen nietsvermoedende mensen een sms sturen om persoonlijke gegevens te ontfutselen.

In het Nederlandse Roosendaal zijn drie mannen opgepakt omdat ze via sms'jes inloggegevens voor internetbankieren probeerden buit te maken. Ze stuurden sms'jes rond met daarin een link naar een nagemaakte website van een bank. Als iemand in de oplichting trapte en probeerde in te loggen, kregen de fraudeurs gebruikersnamen en wachtwoorden in handen.

Zeker elf mensen zijn de dupe geworden. Het is niet bekend hoeveel geld de daders hebben buitgemaakt. De verdachten zijn twee mannen van 23 jaar oud en een twintigjarige. Een van de twee oudsten zit nog vast, de anderen zijn alweer vrijgelaten.

De vorm van fraude heet smishing, oftewel sms-phishing. Bij phishing sturen fraudeurs meestal een e-mail in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van hun slachtoffer te winnen. In de mail staat een link die leidt naar een valse website. Fraudeurs hengelen ofwel naar de bankkaart en bijhorende pincode, ofwel proberen ze achter de codes of paswoorden te komen waarmee de consument aanmeldt om te internetbankieren en zijn betalingen te ondertekenen.

Duizenden slachtoffers

In ons land trappen elk jaar duizenden mensen in de val. Vorig jaar zijn in België 3.205 gevallen van fraude met internetbankieren geteld. Dat zijn er bijna zeven keer meer dan in 2016, toen dat 475 keer gebeurde. De fraudeurs maakten ruim 2,5 miljoen euro buit, zo blijkt uit cijfers van Febelfin. De federatie van Belgische banken meldt daarom geregeld nooit je bancaire codes te delen en nooit je bankkaarten op te sturen.

“Banken vragen nooit je bankkaart op, vragen nooit zelf naar je pincode en vragen je ook nooit via e-mail of telefoon naar je codes voor internetbankieren”, aldus Febelfin. En krijg je toch een link om in te loggen via mail, sms, Whatsapp of eender wat? Nooit op klikken!

Geldezels

Eind vorige maand waarschuwde de organisatie nog voor een ander fenomeen, waarbij fraudeurs jongeren proberen in te lijven als geldezels om gestolen geld illegaal wit te wassen. Dan leent een geldezel zijn bankkaart uit aan criminelen of schrijft hij voor hen geld over naar andere rekeningen, vaak in het buitenland. Volgens de banken ronselen de fraudeurs hun slachtoffers in België vaak via sociale media, zoals Instagram, WhatsApp en Snapchat.

Febelfin roept jongeren op niet in te gaan op de voorstellen omdat ze zich dan schuldig maken aan fraude en strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Bij minderjarigen die in de val trappen, kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld.

Card Stop

Wie zich toch laten vangen wordt opgeroepen om meteen Card Stop te bellen op het nummer 070 344 344 en een klacht in te dienen bij de politie.