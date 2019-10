Parijs, Rome en Berlijn willen cryptomunt van Facebook verbieden: “Libra is niet welkom in Europa” TT

18 oktober 2019

16u47

Bron: ANP 0 Internet Frankrijk, Italië en Duitsland bereiden gezamenlijke maatregelen voor om de cryptomunt van Facebook, de Libra, te verbieden in Europa. Dat meldt de Franse minister van Economie Bruno Le Maire, in de marge van de vergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Washington.

“De Libra is niet welkom in Europa. We zullen maatregelen nemen met de Italianen en Duitsers, want het is onze soevereiniteit die op het spel staat”, aldus Le Maire tijdens een persconferentie, zonder meer details te geven over de maatregelen in kwestie. “Het is de politieke boodschap die belangrijk is”, klinkt het. De Libra zou volgend jaar gelanceerd worden.

Le Maire hekelt dat de Libra gekoppeld zal worden aan een korf met valuta’s. “Daarmee zal het volstaan dat Facebook beslist om meer euro’s of meer dollars te hebben om een impact te hebben op de wisselkoersen, en dus op de handel, de industrie en de landen die de euro of dollar als munt hebben. Dit zal de efficiëntie van de staten beïnvloeden en zal de onafhankelijkheid van het monetaire beleid verzwakken. Willen wij dat het monetaire beleid in handen komt van een privébedrijf zoals Facebook? Mijn antwoord is duidelijk neen.”

De minister benadrukt evenwel niet gekant te zijn tegen de komst van een publieke digitale munt, waaraan Frankrijk wil meewerken “binnen een Europees kader”. “Het juiste antwoord is niet een private digitale munt onder leiding van een van de grootste multinationals ter wereld, die 2,4 miljard klanten heeft.”