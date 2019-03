Overleden Facebookgebruikers krijgen nieuwe herdenkingspagina's mvdb

06 maart 2019

13u13

Bron: AD.nl 0 Internet De profielen van overleden Facebookgebruikers krijgen een nieuw onderdeel voor afscheidsgroeten van vrienden en familieleden. Tributes heet de sectie. Familie en vrienden kunnen daar herinneringen ophalen en verjaardagen vieren.

Die boodschappen komen niet langer in de tijdlijn te staan, meldt de nieuwssite TechCrunch. In die tijdlijn blijven de laatste posts van de overleden gebruiker zichtbaar.



Sommige Facebookgebruikers hebben een legacy contact ingesteld. Dat is iemand, bijvoorbeeld een partner, die een account kan bijhouden wanneer de persoon zelf niet meer leeft. Facebook heeft de legacy contacts op de hoogte gebracht van de nieuwe sectie, omdat zij misschien ooit met Tributes te maken krijgen.



Een legacy contact kan instellen wie welk eerbetoon te zien krijgt en mag ook boodschappen verwijderen. Legacy contacts krijgen echter geen toegang tot de account van de overledene zelf. Ook mogen ze geen privéberichten van de overledene lezen en kunnen ze geen vrienden van de overledene toevoegen of verwijderen.

2098

Facebook wordt aan het eind van de eeuw vermoedelijk de grootste digitale begraafplaats ter wereld. Het sociale netwerk heeft wereldwijd circa 2,3 miljard gebruikers, maar rond 2098 zal het aantal doden op Facebook, als de dienst dan nog bestaat, groter zijn dan het aantal levende gebruikers, zo voorspelde een Amerikaanse wetenschapper.

Alleen dit jaar gaan al bijna een miljoen Facebookgebruikers dood. Het beleid van het netwerk is om na kennisgeving door de nabestaanden de status te veranderen in een herdenkingspagina. Alleen als nabestaanden het wachtwoord van de overledene hebben, kunnen ze die status verwijderen.