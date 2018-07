Ouders overleden tiener winnen rechtszaak tegen Facebook Redactie

12 juli 2018

13u25

Bron: ANP 0 Internet Facebook moet de ouders van een overleden meisje toegang geven tot haar account op de sociale netwerksite. Een gerechtshof in het Duitse Karlsruhe heeft geoordeeld dat zij daar als nabestaanden recht op hebben.

De ouders van het meisje willen toegang tot de Facebookpagina in de hoop duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. De vijftienjarige tiener is in 2012 voor een metro beland in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het is onduidelijk of sprake was van zelfdoding.

Herdenkingsstatus

Het internetbedrijf plaatste de Facebookaccount van de tiener na haar overlijden in herdenkingsstatus. Daardoor konden haar ouders ook met het wachtwoord niet meer inloggen. Facebook weigerde uit privacyoverwegingen de account vrij te geven, maar moet dat nu alsnog doen. De rechtbankvoorzitter oordeelde dat brieven en dagboeken ook worden overgedragen aan erfgenamen. Er is geen reden om digitale informatie anders te behandelen.