Oud-veiligheidsbaas Facebook: "Zuckerberg heeft te veel macht"

21 mei 2019

22u31

Bron: ANP, AD.nl 1 Internet Alex Stamos, de voormalige beveiligingstopman van Facebook, is ervan overtuigd dat Mark Zuckerberg zijn functie als CEO van Facebook moet neerleggen. Dat heeft de oud-medewerker gezegd op een technologiebeurs in het Canadese Toronto. Stamos verliet het sociaal netwerkbedrijf in augustus 2018.

Reden voor zijn vertrek was een conflict met de Facebooktop rond de aanpak van fake news, zo meldde The New York Times destijds. Stamos koos vervolgens voor een job als professor aan de prestigieuze Stanford University.



Sinds het vertrek van Chris Cox, die de functie van hoofd productontwikkeling bekleedde, combineert Zuckerberg zijn leidinggevende rol met die van baas van de ontwikkeldivisie. Volgens Stamos heeft Zuckerberg te veel macht en zou een nieuwe eindverantwoordelijke ook meer werk kunnen maken van het veranderen van de bedrijfscultuur.

“Hij moet wat van die macht opgeven, en een nieuwe CEO aannemen voor het bedrijf”, zei Stamos gisteren tijdens een presentatie op een techbeurs in Toronto. Wie die nieuwe CEO moet zijn, weet de oud-medewerker ook al. “Brad Smith van Microsoft is een goede keuze. Dat is een man die al voor dit soort vuren heeft gestaan.”



Aan de interne machtsverschuiving zou Zuckerberg zelf ook wat hebben. Hij zou volgens Stamos zo veel meer tijd kunnen steken in het leiden van Facebooks nieuwe functies en innovaties. “Daar is Zuckerberg het beste op zijn plek.”

Privacyschandalen

Facebook kampt al een tijd met negatieve publiciteit sinds aan het licht kwam dat de Russen het sociale medium hebben gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Zuckerberg moest vervolgens getuigen voor het Amerikaanse Congres. Ook dat optreden kreeg veel kritiek: Zuckerberg zou te onmenselijk zijn en zich gedragen als een robot.

Stamos is niet de eerste die publiekelijk het vertrouwen in Facebook opzegt. Chris Hughes, een van de oprichters, pleitte eerder al voor een reorganisatie van het bedrijf. Datzelfde vindt ook Roger McNamee, een van de eerste investeerders.