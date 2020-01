Orange kiest in Frankrijk voor Europese 5G-leveranciers YV

31 januari 2020

Orange, de grootste telecomprovider van Frankrijk, gaat op zijn thuismarkt 5G uitrollen met twee Europese leveranciers: Nokia en Ericsson. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

Orange gaat dus niet in zee met Chinese leveranciers, hoewel de Europese Unie de voorbije dagen duidelijk maakte die niet principieel te zullen uitsluiten. De Verenigde Staten deden dat wel uit vrees voor spionage, en werden daarin gevolgd door onder meer Japan en Australië.

Orange kiest voor de twee Europese leveranciers met wie het al samenwerkte voor de uitrol van 2G, 3G en 4G. Nokia zal in het westen en zuidoosten van Frankrijk 5G uitrollen, Ericsson in de regio van Parijs en in het noordoosten en zuidwesten van het land.

Andere operatoren

Het is nu afwachten wat de andere twee Franse operatoren zullen doen. Free en Bouygues werken momenteel met uitrusting van het Chinese Huawei. Hun beslissingen worden verwacht in de komende weken, na goedkeuring door de Franse autoriteiten. De eerste 5G-aanbiedingen voor het grote publiek zouden nog voor dit jaar zijn.

In België heeft geen van de grote operatoren al zijn leverancierskeuze voor 5G bekendgemaakt. Proximus en Orange werkten in het verleden vooral met Huawei, terwijl Telenet met het eveneens Chinese ZTE in zee ging.