Orange kampt met internetproblemen SPS

17 december 2018

09u15

Bron: Belga 0 Internet Telecomoperator Orange heeft vanochtend af te rekenen met problemen voor mobiel en vast internet. Dat bevestigt de woordvoerster. De problemen zijn er in heel het land.

"We hebben technische problemen met vast en mobiel internet. Het is niet down, maar wel onstabiel", klinkt het. Bij sommige gebruikers zijn er immers geen problemen, maar bij anderen dan weer wel. "We werken aan een oplossing.”

De problemen startten 's ochtends vroeg en zijn nog steeds lopende. De storing is "nationaal", klinkt het. Hoeveel klanten getroffen zijn, is moeilijk in te schatten omdat het netwerk zo onstabiel is.

Er zijn momenteel storingen op vast an mobiel internet. Onze teams werken er aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Orange België(@ OrangeBENL) link