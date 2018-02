Opvoedkundige: "Pas op met je kind op sociale media te plaatsen" Naz Taha

09 februari 2018

16u38

Bron: AD.nl 1 Internet Een kiekje dat Kim Kardashian donderdag op Instagram plaatste, heeft voor extreem boze reacties van haar volgers gezorgd. Op de foto trekt Kim haar bh uit voor de spiegel. De foto is genomen door haar 4-jarige dochter North. Ook opvoedkundigen noemen de actie onverstandig. "Dit is ronduit onverantwoord."

Veel volgers reageren al verbolgen, de Nederlandse opvoedkundige Emmeliek Boost sluit zich daarbij aan. "Een kind van vier blootstellen aan sociale media is eigenlijk al niet wenselijk, maar een foto als deze is ronduit onverantwoord, zeker gezien de sterrenstatus van Kardashian."

Schadelijk

Volgens Boost moeten ouders de gevolgen van dergelijke foto's niet onderschatten. "Een kind heeft geen greep op de gevolgen van een foto die op het internet speculeert. Eigenlijk heeft ze dat al niet als ze zestien is, maar het dochtertje van Kim is nog maar vier. Dit kan ontzettend schadelijk zijn voor haar ontwikkeling."



Het probleem met foto’s op socialemediakanalen is dat ouders geen controle meer hebben zodra de foto geplaatst is. "Ze kunnen overal terechtkomen en eenmaal op het internet zijn de sporen nauwelijks uit te wissen. In het geval van een controversiële foto als deze zijn de gevolgen al helemaal groot. Uiteindelijk is North de dupe.”

Eenmaal op het internet, zijn de sporen nauwelijks uit te wissen Emmeliek Boost

Ook Kim Kardashian weet niet wat ze zichzelf op de hals heeft gehaald, denkt Boost. "Zij is natuurlijk wereldberoemd. Over die foto wordt dus nog lang nagepraat. Het kan North jaren blijven achtervolgen. De consequenties zijn gigantisch."

Wees voorzichtig

Boost drukt ouders op het hart om discreet om te gaan met alle socialemediakanalen. "Zolang een kind zelf niet kan bepalen wat verstandig is, moet je voorzichtig zijn. Zeker met beeld waarbij het kind zelf, of een van de ouders schaars gekleed is. Een kind kan angstig worden omdat de foto wordt besproken door andere kinderen bij een sportvereniging of in de klas. Dat willen kinderen natuurlijk niet, maar ook als ouder wil je dat niet."

Foto’s blijven rondslingeren

Foto’s die je op sociale media plaatst, zijn voor altijd op het internet aanwezig. Dat is natuurlijk iets anders dan een album dat je in een kast opbergt. Boost: "Ook als je je account hebt afgeschermd, heb je er geen grip op wat er met de foto’s van je kind gebeurt. Je kind krijgt wanneer hij of zij volwassen is misschien wel last van die foto’s die op het internet rondzweven."