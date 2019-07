Oprichtster Foute Mannen-groep: “We zijn geen gefrustreerde exen, we beschermen elkaar tegen gevaarlijke mannen” Stéphanie Romans

05 juli 2019

Een van de oprichtsters van de Facebookgroep ‘Foute Mannen’ verdedigt het bestaan van de pagina. “We zijn geen gedumpte vrouwen die zich online afreageren. We beschermen elkaar tegen gevaarlijke mannen. Want op actie van justitie moet je soms té lang wachten.”

De berichten die in de bewuste groep terug te vinden zijn, laten aan duidelijkheid niets te wensen over. “Geen engeltje, hij liegt en bedriegt”, klinkt het onder meer. Of nog: “Doet zich voor als de ideale man, maar laat dan plots niets meer van zich weten.” En: “Liegt, manipuleert en het woord ‘neen’ staat niet in zijn woordenboek.”

“De besloten Facebookgroep ‘Foute mannen’ begon onschuldig. Iets van vriendinnen onderling”, zegt de oprichtster, die anoniem wil blijven. “Gaandeweg is de pagina gegroeid naar een driehonderdtal leden. Na het artikel in Het Belang van Limburg explodeerde het aantal aanvragen.”

“Bescherming tegen gevaarlijke mannen”

Het artikel was al bij al goede reclame. Maar de beheerster is er alles behalve blij mee. “Het doel van onze groep is niét om elke gedumpte vrouw een plaats te geven om haar ex aan de schandpaal te nagelen”, klinkt het. “Zulke berichten verschijnen soms ook wel. Maar meestal verwijder ik ze weer. De bedoeling is om elkaar te beschermen voor gevaarlijke mannen. Kerels die gewelddadig zijn of vrouwen hebben gepluimd om een drank- of gokverslaving te bekostigen.”

In de groep komen ook schrijnende verhalen naar boven. Zo was er een lid dat haar geld gedwongen moest inleveren bij haar man. Hij gaf het vervolgens uit aan drank en ging ermee gokken. Een andere vrouw vertelde dat ze door haar partner met een hamer was geslagen. “Ze belandde in het ziekenhuis. Pas daar kon ze aan die man ontsnappen. Ik ben zelfs bij het slachtoffer gaan logeren omdat die man haar niet met rust liet. We belden meermaals met de politie omdat hij opdook bij haar huis. Maar de politie arresteerde hem niet. Is het niet logisch dat we elkaar waarschuwen voor zulke figuren als justitie hen laat lopen?”

Onrust

Het beleid van de groep is eenvoudig. Mannen komen er niét in: het moet een plek voor en door vrouwen zijn. Alle leden mogen zelf berichten posten. “Wie schrik heeft voor repercussies mag de relevante info naar ons sturen”, zegt de beheerster. “Dan plaatsen wij het in hun naam. Heel wat vrouwen hebben er nood aan om hun verhaal te vertellen. Daar is de groep voor: om elkaar te steunen en met andere vrouwen te communiceren.” Ze benadrukt dat de posts over specifieke mannen in de minderheid zijn. “We delen ook artikelen en lezingen die interessant kunnen zijn.”

Na de verschijning van het krantenartikel - waarin een zekere Stefano klaagt over een post waarin hij genoemd wordt - heerst er onrust in de groep: “Het moét zo zijn dat een vrouw screenshots van de post gelekt heeft aan de man waarover werd gesproken. Iedereen vraagt zich af wie dat gedaan heeft. Want vertrouwelijkheid is juist héél belangrijk.”

“Heisa erg overdreven”

Stefano stapte intussen naar de lokale politie om klacht in te dienen. “Ik heb de bewuste post inmiddels verwijderd. Die man had beter gezwegen: dan was er niet zoveel aandacht voor hem geweest. Alle heisa in de pers vind ik trouwens erg overdreven. Er zijn belangrijkere zaken in de wereld dan een groepje van driehonderd vrouwen.”

Goede intenties of niet, privégegevens en -foto's delen zonder toestemming is juridisch gezien verboden. “De groep mag dan wel besloten zijn, je kan het bezwaarlijk vergelijken met een privégesprek onder vriendinnen of een praatje op café. Als je bericht meer dan driehonderd mensen bereikt is de impact veel groter. Bovendien is de kans groot dat de groep alsmaar groter wordt”, zegt advocaat Geert Somers van Timelex. Hij is gespecialiseerd in privacywetgeving.

“Zelfs op je persoonlijke Facebookmuur kan je maar beter oppassen met klachten over een ex. “Ook dat is geen besloten omgeving. Als je geen toestemming van de betrokkene hebt is het een schending van de privacy en mogelijk zelfs laster en eerroof. In zo'n Facebookgroep wordt bovendien informatie wordt gepost, er kunnen foto’s bij geplaatst worden, de informatie kan snel gedeeld worden met anderen, er is geen enkele controle op de waarheid van de feiten ... De betrokken mannen hebben uiteraard ook geen enkel verweer.”

Voorlopig laat de beheerster de pagina gewoon bestaan. “We zullen wel zien wat er van die klacht komt", zegt de vrouw. “We hebben er momenteel nog niets van gehoord.”