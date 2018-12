Opnieuw privacyschandaal bij Facebook: privéfoto’s van ruim 6 miljoen mensen op straat. Check hier of jij getroffen bent kg

14 december 2018

17u41

Bron: Belga 61 Internet Facebook laat weten dat er een vervelende bug is opgedoken waardoor de privéfoto’s van zo’n 6,8 miljoen gebruikers mogelijk in handen kwamen van appontwikkelaars op het platform. Tussen 13 en 25 september zijn door de bug mogelijk foto’s van 6,8 miljoen gebruikers gedeeld.

Het gaat om foto’s die op Facebook werden gezet door de gebruiker, maar niet met vrienden werden gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld bij foto’s die gebruikers wel hadden geüpload naar het netwerk, maar (nog) niet gepubliceerd op de site.



De bug trof in het bijzonder gebruikers die toestemming gaven aan apps om hun foto’s te zien. Normaal gezien worden dan enkel foto’s gedeeld die de gebruiker op zijn tijdlijn plaatste. Maar door de bug waren het er meer: ook foto’s die werden gedeeld op Marketplace of Facebook Stories, en uploads die de gebruiker uiteindelijk niet publiceerde.

6,8 miljoen

Facebook denkt dat tot 6,8 miljoen gebruikers en tot 1.500 apps getroffen zijn. Het bedrijf drukt zijn spijt uit en zegt dat het een tool zal uitrollen waarmee app-ontwikkelaars kunnen nagaan welke gebruikers met de bug te maken kregen.



“We zullen met die ontwikkelaars samenwerken om de foto’s van de getroffen gebruikers te verwijderen”, zegt het bedrijf. De betrokken gebruikers krijgen ook een alert op hun Facebook.

Ben ik getroffen?

Facebook maakte ook een hulppagina aan waar gebruikers kunnen zien of ze getroffen zijn door het lek. Hier kan je controleren of je het risico loopt dat je foto’s per ongeluk gedeeld werden.



Als je niet bent getroffen, dan krijg je onderstaande melding te zien. “Jouw Facebookaccount is niet getroffen door dit probleem en apps die je gebruikt, hebben geen toegang gehad tot je andere foto’s.”

Als je wél bent getroffen, dan raad Facebook aan om zelf actie te ondernemen. In dat geval kan je best naar de desbetreffende apps gaan met je Facebookprofiel om te controleren welke foto’s gedeeld worden.