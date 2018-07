Opnieuw misbruik van gegevens Facebookgebruikers? Zuckerberg laat databedrijf onderzoeken IVI

20 juli 2018

20u32

Bron: Belga 0 Internet Facebook onderzoekt de handel en wandel van het Amerikaans data-analysebedrijf Crimson Hexagon waarmee het samenwerkt. Aanleiding zijn claims over ongeoorloofd gebruik van gegevens door het in Boston gevestigde bedrijf.

Facebook bevestigde na berichtgeving van de Amerikaanse krant Wall Street Journal dat er een onderzoek plaatsvindt en dat het bedrijf lopende dat onderzoek geen gegevens van Facebook en dochterbedrijf Instagram kan inzien. Vooralsnog zou geen bewijs zijn gevonden voor onoorbare acties door Crimson Hexagon. Bedrijven die gegevens van Facebook gebruiken zijn aan regels gebonden over wat ze daarmee doen en met wie ze data delen.

Russische link

Crimson Hexagon zou de afgelopen jaren onder meer gewerkt hebben voor een Russische non-profitorganisatie met banden met het Kremlin. Naast de Russische link analyseerde het databedrijf ook gegevens van Facebookgebruikers voor meerdere onderdelen van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf zelf zegt aan de voorwaarden van al zijn partners te voldoen. Ook zouden geen privégegevens worden opgeslagen.

Cambridge Analytica

Facebook kwam eerder dit jaar in opspraak nadat bekend werd dat data-analysebedrijf Cambridge Analytica gegevens had opgeslagen van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers, zonder dat die dat wisten. De gegevens werden onder meer gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Cambridge Analytica werd de deur gewezen en Facebook scherpte in de periode daarna zijn privacybeleid aan.