Opnieuw grote storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp

14 april 2019

14u04

Bron: Belga 2 Internet Er zijn vanmiddag technische problemen met de socialenetwerksites Facebook, Instagram en WhatsApp. Volgens het persagentschap Reuters zijn de problemen mogelijk wereldwijd, want zowel in Europa, de VS als in Azië liepen er berichten binnen over storingen.

De website Downdetector.com kreeg honderden meldingen binnen over het feit dat de nieuwsstroom op Facebook en Instagram niet kan worden ververst. Op WhatsApp kan men geen berichten meer versturen of ontvangen. In ons land lijken er voorlopig weinig tot geen problemen te zijn. De oorzaak van de panne is niet bekend.



Vorige maand kende Facebook al eens zijn ergste panne ooit, die pas na 24 uur werd opgelost. Het bedrijf verklaarde die door een configuratie van een server en bood zijn verontschuldigen aan.

Naar goede gewoonte trekken gebruikers ook nu massaal naar Twitter om hun ongenoegen te uiten of grapjes te maken onder de hashtags ‘Facebookdown’, ‘Instagramdown’ en ‘WhatsAppdown’.

