Oplichters gebruiken profielfoto familielid en vragen geld via Whatsapp: 80.000 euro buit mvdb

10 september 2020

15u40

Bron: AD.nl - ANP 0 Nederland De rechtbank in de Nederlandse stad Zwolle heeft twee twintigers veroordeeld tot tweeënhalf en drie jaar cel, wegens grootschalige oplichting via WhatsApp.

Ricky de H. (28) en Remco van V. (28), beiden uit Deventer (provincie Overijssel), deden zich in appjes tegen slachtoffers voor als een familielid dat dringend om geld verlegen zat. Ze vroegen om honderden tot duizenden euro's. Een slachtoffer stortte liefst 12.500 euro, de ander 5.000 of 3.000 euro. In totaal rijfden ze zo 80.000 euro bij elkaar. “Listig en gewetenloos", noemde de rechtbank de manier waarop de mannen "de goedheid en het vertrouwen" van anderen hebben misbruikt.

De smoezen die de mannen verzonnen, varieerden. Soms ging het om een storing bij internetbankieren, soms was er geld nodig voor de aanschaf van een nieuwe telefoon. Om vertrouwen te winnen, gebruikten zij een profielfoto van de naaste die zij voorgaven te zijn. Ze spelden hun slachtoffers keer op keer op de mouw “over een nieuw telefoonnummer te beschikken”. Slachtoffers maakten het geld over op de rekening van een zogeheten geldezel (ook muilezel genoemd, iemand die zijn bankrekening voor criminele doeleinden ter beschikking stelt). De buit werd vervolgens heel snel na de overboeking contant opgenomen, verdeeld en uitgegeven.

De veroordeling van het duo geldt ook witwassen en computervredebreuk. Hoofdverdachte De H. is daarnaast schuldig bevonden aan wapenbezit, zijn compagnon Van V. aan inbraken en mishandeling. Deze feiten zijn in het vonnis meegewogen.

De mannen moeten enkele tienduizenden euro's schadevergoeding aan de opgelichte slachtoffers betalen.

Lees ook:

Opgelet: phishingmail van ‘Vlaamse overheid’ belooft coronapremie van 250 euro

“Tsunami aan sms-phishingberichten op komst”

Parket merkt stijging van oplichting via sms op: “Oplichters doen zich voor als bankmedewerkers”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.