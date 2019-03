Oplichter stuurt Google en Facebook valse mails en kan zo ruim 100 miljoen euro ontfutselen kg

22 maart 2019

11u39

Bron: Bloomberg 0 Internet Een man uit Litouwen is erin geslaagd om maar liefst 107 miljoen euro los te krijgen van Facebook en Google via een uitgebreide zwendel. Dat meldt Bloomberg. De man stuurde valse e-mails met rekeningen voor zogezegd bewezen diensten, waarop de internetgiganten elk miljoenen dollars betaalden.

De vijftigjarige Evaldas Rimasauskas pleitte op woensdag schuldig aan fraude in de rechtbank van New York. Van 2013 tot 2015 stuurde de man, samen met enkele ongeïdentificeerde handlangers, vervalste e-mails naar de accounting-afdelingen bij Google en Facebook.



Hij deed zich daarbij voor als Quanta Computer, een bestaande IT-leverancier uit Taiwan die geregeld zaken doet met de internetgiganten. Om de mails zo overtuigend mogelijk te maken, vervalste hij ook e-mailadressen, handtekeningen en contracten.

Openstaande rekeningen

Doel van dat alles was om zowel Google als Facebook te doen geloven dat ze openstaande rekeningen hadden bij het bedrijf. Dat werkte. Gedurende twee jaar kon de bedrieger ruim 121 miljoen dollar innen, of zo’n 107 miljoen euro.



Facebook betaalde het meeste en raakte in totaal 98 miljoen dollar (87 miljoen euro) kwijt, terwijl Google ongeveer 23 miljoen dollar (20 miljoen euro) lichter werd gemaakt. Dat rapporteert Bloomberg op basis van een anonieme bron. Het geld werd gestort op rekeningen in Cyprus en Letland die door Rimasauskas werden opgezet.

Celstraf

Ramasauskas werd in 2017 opgepakt in thuisland Litouwen en overgebracht naar de Verenigde Staten, waar hij deze week voor de rechter verscheen. Hij riskeert negen tot dertig jaar cel. Google laat in een statement aan de Amerikaanse pers weten dat het de fraude had gedetecteerd en het geld terug heeft gekregen. Facebook heeft het “merendeel” van het geld gerecupereerd en werkt samen met de autoriteiten om de zaak te onderzoeken.

Valse mails: hoe herkennen?

Het is niet bepaald geruststellend dat internetreuzen als Facebook en Google zich laten vangen door wat neerkomt op een phishingcampagne. Zo'n valse mails worden dan ook steeds beter. Zelf kan je op enkele dingen letten om je niet te laten vangen. Als je een verdachte e-mail krijgt, controleer dan het volledige e-mailadres van de afzender en klik je nooit op links die je niet vertrouwt.



Krijg je een rare e-mail van je bank, waarin bijvoorbeeld gevraagd wordt om een betaling uit te voeren of je wachtwoord te delen, bel dan eerst naar je bank via een telefoonnummer dat je zelf hebt opgezocht (en dus niet in de mail zelf staat). Vraag of ze kunnen bevestigen dat een dergelijke mail werd verstuurd.