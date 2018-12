Opgepast voor phishingmails: cybercriminelen profiteren van pakjesperiode AW

22 december 2018

09u01

Bron: Nieuwsblad 0 Internet Opgepast, want de kans is groot dat u deze dagen een bericht in uw mailbox ontvangt waarin Bpost, Colruyt en andere afzenders in vlekkeloos Nederlands vragen om gegevens te verifiëren. Maar in werkelijkheid gaat het vaak om criminelen die allerlei gegevens proberen af te troggelen waaronder kredietkaartgegevens, adressen en geboortedata.

“Beste klant, onze pakketbezorger heeft geprobeerd een pakket bij u af te leveren. Het adres wat bij ons staat genoteerd, is helaas een niet bestaand adres”: zulke berichten overtuigen mensen er vaak van dat ze enkele gegevens nogmaals moeten indienen en/of verifiëren. Zeker als de logo’s lijken te kloppen. De mails bevatten vaak zelfs een knop om ‘af te melden’ en links naar sociale media. Kortom, phishingmails worden beter en beter. En dus ook moeilijker te omzeilen. De verzamelde data worden doorverkocht aan derden. Of er wordt rechtstreeks geld afgetroggeld via aanmaningen tot betalen.



Een tweede vorm van zulk bedrog zijn mails die een korting- of cadeaubon bevatten. Zo zijn er momenteel niet alleen mails van Bpost die circuleren, maar ook in naam van Colruyt worden er mails rondgestuurd. “Wij raden klanten aan om goed naar de mailadressen te kijken. Colruyt zal trouwens nooit kortingsbonnen sturen”, aldus Hanne Poppe, woordvoerster van Colruyt Group.

Het Centrum voor Cybersecurity België krijgt zo dagelijks ongeveer 2.000 meldingen van verdachte mails. En rond de feestdagen circuleren er beduidend meer zogenaamde phishingmails. Dan is de kans immers veel groter dat consumenten erop ingaan omdat ze een pakje online bestelden.



Laat je niet vangen

Al worden de phishingmails beter, zijn er toch nog enkele kenmerken die verraden dat het om een verdachte mail gaat. Enkele tips.

- Controleer de afzender: gaat het om een vertrouwd mailadres of niet? Een onduidelijk mailadres dat je niet kent, betekent niet veel goeds.



- Naar waar leiden de links waar je op moet klikken? Als ze je doorverwijzen naar sites waar je gratis gadgets kan winnen, is het dikwijls te mooi om waar te zijn.



- Bevat het bericht taalfouten? Dan is dat meestal het werk van cybercriminelen.



- Word je persoonlijk aangesproken? Een algemene of vage aanspreektitel wantrouw je beter.



- Bankinstanties vragen nooit om gevoelige informatie of gegevens via mail te verzenden.



- Moet je met een ongebruikelijke betaalmethode betalen zoals Paypal en Western Union? Dan neem je best contact op met organisaties zoals het Centrum voor Cybersecurity in België alvorens te betalen.