Opgepast voor gratis antivirussoftware: populaire Avast verkoopt jouw zoekgeschiedenis YV

28 januari 2020

14u34

Bron: CNET, Motherboard, PCMag 18 Internet Het populaire Tsjechisch antivirusprogramma Avast zou gevoelige informatie zoals de zoekgeschiedenis van gebruikers doorverkocht hebben aan grote bedrijven als Google, Microsoft en Pepsi. Dat blijkt uit een onderzoek van Motherboard en PCMag. Avast heeft wereldwijd 435 miljoen gebruikers.

Vorige maand geraakte al bekend dat Avast gevoelige informatie verzamelde zoals je zoekgeschiedenis, Google zoekopdrachten, bezoeken aan pornowebsites en meer. Het antivirusprogramma verkocht die informatie door via Jumpshot, een ander programma en dochteronderneming van het bedrijf. Jumpshot beloofde de computers van klanten “in een handomdraai te optimaliseren”. Avast zou de gegevens verzamelen en Jumpshot zou ze sorteren om door te verkopen.

De informatie zou verkocht zijn aan giganten als Google, Yelp, Microsoft, Pepsi en anderen. De bedrijven zouden miljoenen dollars betaald hebben voor “all clicks feed”. Dat zou het online gedrag van gebruikers analyseren, de plaatsen waarop ze klikken en hoe ze navigeren op websites in detail bijhouden.

De-identificatie is niet waterdicht

Het bedrijf beloofde dat de informatie die ze verzamelden anoniem was. “De gegevens zijn volledig gede-identificeerd en kunnen niet gebruikt worden om mensen te herkennen.” Maar volgens PCMag is het voor de bedrijven niet zo moeilijk te achterhalen van wie de informatie is.

Alle informatie is namelijk gekoppeld aan een ‘device ID’. Als Amazon bijvoorbeeld informatie binnenkrijgt waarin te zien is dat gebruiker ‘abc123x’ een product aankoopt op een bepaald tijdstip bij Amazon, is het niet moeilijk voor hen om te kijken wie gebruiker ‘abc123x’ is en om de gebruiker bekend te maken.

In een statement reageert Avast dat het bedrijf geen persoonlijke identificatiegegevens verzamelt zoals namen, mailadressen of contact informatie. “Gebruikers hadden altijd de keuze op te stoppen met data te delen”, relativeert het Tsjechisch bedrijf.