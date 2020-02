Operatoren reageren verdeeld op tijdelijke oplossing voor 5G in België: “Dit gebeurt te haastig” SVM

03 februari 2020

17u56

De telecomoperatoren in ons land zijn verdeeld over de voorlopige oplossing die telecomwaakhond BIPT heeft uitgewerkt om 5G in te voeren. Orange is geen voorstander van een "haastige" toewijzing van nationale en tijdelijke licenties. Proximus en Telenet reageren wel positief.

De veiling van 5G-spectrum -nodig om de nieuwe mobiele internettechnologie uit te rollen- loopt vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst. Vanuit de industrie komt er echter druk om er snel werk van te maken. Daarom kwam het BIPT vrijdag met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord.

“Stap vooruit”

Proximus, de grootste operator van het land, juicht de regeling toe. "De toekenning van voorlopige licenties is een stap vooruit die ons zou toestaan om onze mobiele strategie voort te zetten", zegt het bedrijf. Proximus liet eerder al verstaan zo snel mogelijk te willen starten met 5G.

Telenet is dan weer tevreden dat de regeling van het BIPT ook de verlenging inhoudt van de oude 2G- en 3G-vergunningen. Die vergunningen lopen af in maart 2021. Telenet vindt het maar logisch dat een onzekere situatie vermeden wordt. “Wat de 5G betreft: die oplossing van het BIPT hadden we zelf al voorgesteld, maar we moeten het voorstel van de regulator nu nog in detail bekijken”, klinkt het. Het bedrijf wijst er wel op dat er nog problemen zijn, zoals de strenge stralingsnormen in Brussel.

“Noden van industrie niet beantwoord”

Orange, dat in het Antwerpse havengebied al met 5G aan het testen is, lijkt minder enthousiast. Het bedrijf zegt geen voorstander te zijn van een haastige toekenning van nationale en tijdelijk licenties. “Ze bieden maar een beperkte bandbreedte, beantwoorden niet aan de noden van de industrie en kunnen de komende veilingen voor 5G belemmeren”, luidt de kritiek. Orange wijst op de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor 5G en pleit voor een procedure met zicht op de lange termijn. Ook Orange haalt de strenge stralingsnormen aan als probleem.

Minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) staat wel helemaal achter de oplossing van het BIPT. "Ik heb samen met het BIPT deze oplossing gezocht. Ik ben erg tevreden dat de politieke blokkering nu opgelost is", zegt hij. Dat betekent echter niet dat de definitieve toekenning van de 5G-licenties op de lange baan wordt geschoven. "Het is nog altijd de bedoeling dat zo snel mogelijk te doen", zegt De Backer. De minister bekijkt of in de komende weken initiatieven mogelijk zijn om de discussie met de gewesten op het overlegcomité op te lossen.