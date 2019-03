Ook YouTube bestrijdt nepnieuws met nieuwe factcheck-functie Techredactie/Tweakers

08 maart 2019

12u51

Bron: AD.nl 0 Internet Na Deze ‘factchecks’ zijn eerst in India zichtbaar. Later volgen andere landen, meldt Tweakers. Na Facebook gaat ook YouTube de verspreiding van nepnieuws bestrijden. Een nieuwe functie van het videoplatform brengt bij zoekopdrachten naar controversiële onderwerpen een venster met gecontroleerde informatie in beeld.

Wanneer de gebruiker op YouTube op zoek gaat naar informatie met een verhoogd risico op manipulatie, verschijnt boven het eerste zoekresultaat een paneel met een factcheck, zegt een woordvoerder tegen Buzzfeed. De gecontroleerde informatie is afkomstig van een aantal geverifieerde factcheck-bureaus waar YouTube mee samenwerkt.



Een voorbeeld dat de videodienst zelf aanhaalt, zijn de geruchten rond de pijnstiller paracetamol. Volgens dat nepnieuws bevatten bepaalde tabletten het Machupo-mammarenavirus (een levensbedreigend virus, red); iets dat YouTube voortaan meteen ontkracht door een factcheck en door een betrouwbaarheidsscore boven het bericht te plaatsen.

India

Op dit moment is de nieuwe functie alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikers in India, met 250 miljoen gebruikers een van de belangrijkste landen voor de videodienst, in de talen Engels en Hindi. Van de zes factcheck-bureaus waar YouTube in India een beroep op doet, werkt een aantal ook samen met Facebook.

Op dat sociale platform wordt vooral gecontroleerd op nepnieuws voor de verkiezingen in India, die in april en mei plaatsvinden. Na India wil YouTube de factcheck-functie ook aanbieden in andere delen van de wereld, maar het is nog niet bekend vanaf wanneer dat gebeurt.