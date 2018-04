Ook privéberichten gelekt bij privacyschandaal Facebook kv

13 april 2018

19u01

Bron: The Guardian, Business Insider 1 Internet De app waarmee onderzoeker Aleksandr Kogan persoonlijke gegevens in handen kreeg van Facebookgebruikers die de app downloadden en van hun vrienden, kreeg ook toegang tot privéberichten die via Facebook verstuurd werden. Dat bericht The Guardian.

Facebook zei eerder deze week al dat het mogelijk was dat Kogan, die de buitgemaakte data doorverkocht aan Cambridge Analytica, persoonlijke berichten van gebruikers in handen kreeg. “Een klein aantal gebruikers dat inlogde op ‘This is your digital life’ deelde ook hun eigen newsfeed, tijdslijn, posts en berichten, waaronder mogelijk ook posts en berichten van jou”, zo lichtte Facebook de getroffen mensen in.

Het aantal getroffenen is slechts een kleine hoeveelheid van de in totaal 87 miljoen mensen wiens data werd buitgemaakt.

Christopher Wylie, de klokkenluider van het Cambridge Analytica-schandaal, vertelde enige tijd geleden al aan The Observer dat hij een tabel had gezien van de hand van Kogan waarin privéberichten verwerkt waren. Het is onduidelijk of Kogans bedrijf GSR of Cambridge Analytica ook gebruikt hebben gemaakt van de berichten om de kiezersprofielen die ze samenstelden aan de hand van de verzamelde data te verfijnen. Kogan beweert zelf dat de privéberichten niet werden gedeeld met Cambridge Analytica.

In een eerder interview met The New York Times gaf Kogan toe dat zijn app informatie verzamelde over “een paar duizend” mensen en dat de data “duidelijk gevoelig was, dus we probeerden voorzichtig te zijn met wie er toegang toe kreeg”. Kogan vertelde dat hij enkel berichten had verzameld van mensen die zijn app hadden geïnstalleerd, niet van hun vrienden.

Mogelijk betreft het hier alle berichten die zich in de inbox van de getroffen gebruikers bevonden. Nochtans zou hen bij de installatie uitdrukkelijk meegedeeld zijn dat ze ook toegang gaven tot hun mailbox. Voor "een paar duizend" mensen vormde dat blijkbaar geen probleem.