Ook Philips getroffen door Chinese industriële spionage kv

30 december 2019

21u57

Bron: Belga 0 Internet Industriële spionage door Chinese hackers heeft ook medisch technologiebedrijf Philips getroffen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ). De hack die werd uitgevoerd door verschillende cloudproviders binnen te dringen, was volgens de krant veel groter dan eerder bekend was.

De spionage, die bekend staat onder de naam Cloud Hopper, werd in 2016 ontdekt door beveiligingsonderzoekers. Toen was er sprake van veertien getroffen bedrijven die niet bij naam genoemd werden. The Wall Street Journal schrijft dat bij Philips onder meer medische onderzoeksgegevens werden buitgemaakt. Het Nederlandse bedrijf zegt in een reactie dat er geen patiëntgegevens zijn verkregen.

Ook mijnbouwbedrijf Rio Tinto zou doelwit zijn geweest. Bij dat bedrijf werden grondonderzoeksresultaten van potentiële nieuwe mijnen buitgemaakt.