Ontwikkelaars geven het zelf toe: socialemedia-apps zijn bewust verslavend Raluca Peca

04 juli 2018

16u35

Socialemediabedrijven weten dat hun producten verslavend zijn, en dat doen ze met opzet. Hoe meer tijd je aan een app besteed, hoe meer geld die app opbrengt. App-ontwerpers doen er dus alles aan om zo veel mogelijk nieuwe manieren uit te vinden om de gebruikers aan hun smartphone gekluisterd te houden.

Een van de meest verslavende kenmerken van de meeste socialemedia-apps is de 'infinite scroll'. Je blijft dus scrollen. Die technologie is uitgevonden door Aza Raskin voor zijn toenmalige werkgever, het computerbedrijf Humanized. Hij had nooit kunnen voorspellen dat zijn uitvinding gebruikt zou worden om apps verslavend te maken. Raskin geeft toe aan het BBC-reportageprogramma 'Panorama' dat hij zich daar schuldig over voelt.

De apps zo verslavend mogelijk maken, dat is net de opdracht die andere app-ontwikkelaars krijgen. Zo blijven de aandelen stijgen en dat betekent een tevreden directie. "Sociale media lijken heel hard op een gokautomaat," licht Sandy Parakilas toe, voormalig werknemer bij Facebook. "Er ontstond een zeker bewustzijn van het feit dat het product verslavend was." Volgens Facebook is hun website ontworpen om mensen samen te brengen. Verslaving heeft daar niets mee te maken, luidt het bij de socialenetwerkgigant.

Likes en meer likes

Een ander verleidelijk kenmerk van sociale media zijn de 'likes'. Of dat nu duimpjes, hartjes of retweets zijn. De mede-uitvinder van Facebooks like-symbool, Leah Pearlman, zegt dat haar eigenwaarde begon afhankelijk te worden van het aantal 'likes' dat ze kreeg. "Opeens had ik door dat ik een beetje verslaafd was aan de feedback." Maar ook Pearlman bekent dat ze niet bewust iets verslavends uitvond.

Sean Parker, mede-oprichter van Facebook, sloeg vorig jaar mea culpa. Hij erkende min of meer dat het bedrijf er wel naar streeft om gebruikers zo lang mogelijk op hun site te laten surfen. "Het buit een kwetsbaarheid in de menselijke psychologie uit. De uitvinders begrepen dit bewust en toch deden we het."

Wanneer de BBC de beschuldiging van Parker ter sprake brengt, antwoordt Facebook-hooggeplaatste Ime Archibong dat het bedrijf de kwestie nog aan het onderzoeken is. Facebook liet onlangs weten dat ze nieuwe functies aan het ontwikkelen zijn die laten zien hoe lang iemand de app gebruikt heeft en waarmee het mogelijk is om tijdlimieten te zetten.

