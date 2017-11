Ongeziene cyberaanval: hackers stelen persoonlijke gegevens van hele bevolking in Maleisië sam

14u48

Bron: anp 0 REUTERS Internet Hackers hebben mogelijk de persoonlijke gegevens van alle inwoners van Maleisië in handen gekregen. In het land wonen ruim 31 miljoen mensen.

De internetcriminelen bemachtigden gebruikersdata van 46,2 miljoen mobiele nummers bij inbraken in de computersystemen van ongeveer tien providers.

Zo kregen ze niet alleen de telefoonnummers zelf in handen, maar ook de bijbehorende simkaartnummers, serienummers van de apparaten en thuisadressen van de gebruikers. Zulke informatie is een goudmijn voor een oplichter.

Medische dossiers en jobinfo

Daarnaast is banensite JobStreet mogelijk de gegevens van 17 miljoen gebruikers kwijt. De cyberdieven hebben ook tienduizenden medische dossiers in handen gekregen en zijn doorgedrongen in regeringswebsites.

Het ministerie van Communicatie en Multimedia in Maleisië zegt dat het mogelijk heeft ontdekt hoe de informatie is gestolen en dat de politie bovenop de zaak zit. Het is niet bekend wie de hackers zijn of wat hun motieven zijn.