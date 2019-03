Onderzoek tegen Facebook voor verzamelen van persoonlijke gegevens via apps kv

01 maart 2019

02u23

Bron: Belga 0 Internet De regulator van de financiële diensten van de Amerikaanse staat New York (DFS) heeft een onderzoek geopend naar Facebook. Het is gericht op de manier waarop de Amerikaanse socialenetwerksite gevoelige persoonlijke gegevens heeft verzameld via een tiental apps. Dat heeft een bron dichtbij het onderzoek gemeld.

DFS heeft dinsdag een brief gestuurd naar Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Facebook bevestigt het schrijven te hebben ontvangen, en buigt zich over de inhoud ervan. De regulator heeft aan Facebook een lijst gevraagd van alle applicaties die in de afgelopen drie jaar persoonlijke gegevens aan de socialenetwerksite hebben overgemaakt. Ook moet Facebook volgens de bron laten weten over welke soort van gegevens het gaat, en een lijst doorgeven van de getroffen gebruikers uit New York.

Aan de apps in kwestie heeft de regulator gevraagd welke commissies en andere gelden ze hebben ontvangen van Facebook in ruil voor hun diensten. Facebook en de ontwikkelaars van de apps hebben tot 15 maart om te antwoorden op de vragen van DFS.



De krant Wall Street Journal maakte vrijdag bekend dat Facebook stiekem gevoelige en intieme gegevens, zoals die over de gezondheidstoestand van de gebruikers, had verzameld van gebruikers van andere applicaties.