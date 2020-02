Onderzoek naar locatie-instellingen van Google: “Consumenten zijn om de tuin geleid” SVM

04 februari 2020

15u46

Bron: Belga 0 Internet De Ierse gegevensbeschermingsautoriteit (DPC) start een onderzoek naar de manier waarop Google de locatiegegevens van zijn gebruikers bijhoudt. Dat meldt de Europese consumentenorganisatie BEUC. Google zou consumenten om de tuin geleid hebben om hen instellingen te doen aanvaarden die hun privacy met de voeten treden.

Zes Europese consumentenorganisaties dienden in november 2018 een klacht in tegen Google. Ze schreven elk hun eigen nationale gegevensbeschermingsautoriteit aan over de manier waarop Google de locatiegegevens van zijn gebruikers opslaat. Die kan volgens hen niet door de beugel. De Data Protection Commission in Ierland, waar Google zijn Europese hoofdzetel heeft, heeft nu beslist een formeel onderzoek te openen.

De BEUC reageert tevreden op het nieuws. "Consumenten zouden niet onder commercieel toezicht mogen staan", zegt de Belgische directeur-generaal Monique Goyens. "Hun overheden moeten hen beschermen en sancties opleggen aan wie de wet overtreedt."

Persoonlijkheid, religie en seksuele geaardheid

Volgens de Europese consumentenorganisatie verwerven bedrijven als Google veel macht door bij te houden welke cafés, winkels of gebedsplaatsen mensen bezoeken. "Ze kunnen zo conclusies trekken over onze persoonlijkheid, onze religie of onze seksuele geaardheid. Dat kunnen belangrijke karaktertrekken zijn."

Concreet kan al wie een smartphone heeft daarop aangeven welke apps mogen bijhouden waar hij/zij zich bevindt. Volgens de consumentenorganisaties die de kat de bel aanbonden, stemden de consumenten niet vrij in met het delen van hun locatiegegevens. Ze werden om de tuin geleid om instellingen te aanvaarden die hun privacy met de voeten treden. "En zulke praktijken zijn niet compatibel met de Europese regels rond gegevensbescherming", besluit de BEUC.