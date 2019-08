Ondanks alle waarschuwingen blijven we te nonchalant online: dit zijn de meestgebruikte wachtwoorden in ons land

Sanne Schelfaut PVZ

07 augustus 2019

13u54

Bron: AD 0 Internet De Vlamingen maken het cybercriminelen nog vaak te makkelijk met voorspelbare wachtwoorden. Ze blijken gek te zijn op woorden als bolleke en sloeber of gebruiken hun favoriete voetbalclub. Het allerpopulairst blijven nog steeds makkelijk te kraken wachtwoorden als 123456, welkom en qwerty.

De Nederlandse onderzoekers Rickey Gevers en Jeroen van Beek hebben via hun site Scattered Secrets bijna 4 miljard wachtwoorden van Belgische, Nederlandse en Duitse gebruikers verzameld en geanalyseerd. Uit die data blijkt dat de inwoners van de drie landen zo hun eigen voorkeur hebben.

Belgen gebruiken nog vaak voetbal- of andere voetbalclubs als wachtwoord, vooral de clubnamen Anderlecht en Standard Luik doen het goed. Ook zijn Vlamingen gek op het gebruik van koosnaampjes als bolleke en sloeber. Maar ook het minder lieflijke fuckyou komt vaak voor.

Gemakzuchtig

Voor veel accounts zijn wachtwoorden nodig, dit verklaart volgens Jeroen van Beek dat mensen gemakzuchtig zijn en hetzelfde wachtwoord meerder malen gebruiken. “Het kan grote gevolgen hebben. Hackers kunnen de gegevens gebruiken om te pesten, denk bijvoorbeeld aan het ongevraagd upgraden van abonnementen van streamingdiensten als Netflix. Dan moet je opeens voor een duurder abonnement betalen, terwijl je dat nooit hebt aangevraagd. Maar het kan veel verder gaan, hackers kunnen via je wachtwoord bij je pensioen- of bankgegevens. Of ze bestellen op jouw account een koelkast of wasmachine bij een online retailer.’’

De verantwoordelijkheid ligt volgens Van Beek niet alleen bij de gebruiker, maar ook bij de sitebeheerders. Hij is verbaasd dat sommige sites nog steeds simpele wachtwoorden als 123456 accepteren. “Minimaal acht karakters en een combinatie van cijfers en letters is toch wel het minste wat je van deze beheerders mag verwachten”, aldus Van Beek.

Automerk

Ook de Nederlanders en Duitsers hebben zo hun favoriete wachtwoorden. Onze noorderburen kiezen zoals ons vaak hun favoriete club als wachtwoord, Duitsers gebruiken daarentegen eerder een automerk. Porsche en Mercedes zijn daar bijvoorbeeld populair. De koosnaampjes blijken vooral een Vlaams fenomeen te zijn. “Bij het woord sloeber dacht ik aan armoezaaier. Ik had zelfs geen idee dat het in Vlaanderen een koosnaampje’ is”, zegt een van de twee initiatiefnemers van het Amsterdamse bedrijf.