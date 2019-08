Omstreden internetplatform 8chan (tijdelijk?) offline na aanslag: “Het is een beerput van haat” kv

05 augustus 2019

13u23

Bron: Reuters, Cloudflare 2 Internet Het omstreden internetplatform 8chan, waar de vermoedelijke dader van de schietpartij in El Paso een racistisch manifest gepubliceerd had, is offline gegaan. Het technologiebedrijf Cloudflare, dat onder meer websites beschermt tegen cyberaanvallen, had eerder aangekondigd de samenwerking met Cloudflare stop te zetten.

Het platform 8chan hanteert het principe dat beheerders geen berichten controleren of verwijderen. Maar dat beleid heeft heel wat racisten aangetrokken. Het platform heeft zich ontwikkeld tot een “beerput van haat”, schrijft Cloudflare-topman Matthew Prince in een blogbericht.

Geen primeur

Na het kwijtspelen van de bescherming door Cloudflare werd 8chan onbereikbaar. Vermoedelijk is de website slechts tijdelijk offline. Prince denkt dat 8chan weer online zal verschijnen wanneer er een ander bedrijf gevonden wordt voor de beveiliging van de website.

In 2017 had zich al eens een gelijkaardige situatie voorgedaan, toen Cloudflare zich terugtrok voor de bescherming van de neonazisite Daily Stormer. Via Twitter zegt 8chan zelf dat de website wellicht 24 tot 48 uur plat ligt en dat er gezocht wordt naar een oplossing.

“Invasie van latino’s”

In de Texaanse stad El Paso, aan de grens met Mexico, zijn eergisteren bij een schietpartij twintig mensen gedood. Er vielen ook 26 gewonden. De 21-jarige schutter zou kort voor de schietpartij een manifest op 8chan gezet hebben waarin hij stelt dat de aanval een antwoord was op de “invasie van latino’s” in Texas.

Ook de verdachte van de schietpartijen in twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) gebruikte 8chan om de aandacht te vestigen op zijn daad. Toen vielen er 51 doden.