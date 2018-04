Oké, ik verwijder Facebook. Heb ik dan mijn privacy terug? Karolien Koolhof

11 april 2018

17u43 0 Internet Van plan om de stekker uit je Facebookaccount te trekken? Internetdeskundigen waarschuwen dat dit niet betekent dat het bedrijf je niet meer kan volgen. "Het is naïef om te denken dat het dan klaar is."

De Nederlandse privacyexpert Hans de Zwart van Bits of Freedom legt uit: "Je bent dan wel een heel stuk opgeschoten, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen data meer bij Facebook zijn."



Hij vervolgt: "Zolang je Instagram en Whatsapp blijft gebruiken, krijgen ze nog steeds data van je, want die twee diensten zijn van Facebook. Maar een ander ding is de zogeheten Facebookpixel, een stukje code dat je op heel veel websites tegenkomt waarmee Facebook informatie verzamelt over je surfgedrag. Zelfs al heb je geen account, dan kan Facebook op basis van die pixel nog steeds een soort profiel van je opbouwen."

Extensie

Het gebruik van de pixel leidde al tot diverse rechtszaken, maar nog niet tot de afschaffing ervan. Er zijn wel manieren om er iets tegen te doen. Security- en privacydeskundige Sander van Voorst van techwebsite Tweakers: "Ten eerste kun je regelmatig je cookies verwijderen en je trackingvoorkeuren in de browser wijzigen. Maar je kunt ook een extensie in je browser installeren die tracking tegengaat. Verder kun je een browser als Chrome, die van Google is, vervangen door bijvoorbeeld Firefox."

Echt helemaal geen sporen meer achterlaten online is volgens hem erg lastig. Van Voorst: "Hoe meer maatregelen je neemt, hoe meer ongemak je zult ervaren tijdens het surfen. Sites laden trager of zelfs helemaal niet meer. En ik denk dat het sowieso erg moeilijk is om niet meer gevolgd te worden. Alle gratis diensten maken gebruik van dit soort cookies. Adverteren is nu eenmaal het model om die diensten rendabel te houden."

Telefoon wegdoen

Volgens onlinestrateeg Gerard Duursma is de enige échte oplossing het wegdoen van je telefoon. Duursma: "Het is naïef om te denken dat het klaar is nadat je je account hebt verwijderd. Alleen al je IP-adres geeft heel veel weg over je surfgedrag."

Duursma ziet dat er langzaamaan meer bewustwording komt op dit vlak. "Veel bedrijven hebben nog weinig verstand van wat er achter de algoritmes zit die ze gebruiken. Bij burgers zelf begint dit nu pas een beetje te spelen. Maar het kan uiteindelijk leiden tot een tegenbeweging. Nu is het Facebook, maar voor hetzelfde geld ligt volgende maand ineens Snapchat onder vuur."



Zowel De Zwart als Duursma zouden graag zien dat de overheid met strengere regels komt om te voorkomen dat bedrijven nog langer hun klanten online kunnen volgen. De Zwart: "De nieuwe wetgeving die volgende maand ingaat helpt daar al enigszins in. Ik verwacht dat er veel veranderingen komen, maar de vraag is of die ver genoeg gaan." Duursma vult aan: "Jongeren gaan echt niet meer van internet af. Als de overheid zorgt voor goede wet- en regelgeving, verwacht ik dat we uiteindelijk op een soort middenweg uitkomen qua acceptatie van wat wel en niet mag."

