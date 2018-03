Officieel: 13 jaar wordt minimumleeftijd voor sociale media rvl

16 maart 2018

11u34

Bron: Belga 633 Internet De minimumleeftijd voor sociale media, zoals Facebook, Instagram of Twitter, wordt in ons land 13 jaar. De regering volgt het voorstel daarover van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld).

In mei treedt een nieuwe Europese gegevensverordening in voege en verstrengt dus de privacywetgeving. Eén van de zaken die de lidstaten nog zelf mogen bepalen is de minimumleeftijd voor sociale media. In elke lidstaat wordt momenteel de discussie gevoerd of die nu 13 of 16 jaar moet zijn. Na overleg met onder meer de kinderrechtencommissarissen en de jeugdraden kiest de regering nu voor dertien jaar.

Staatssecretaris De Backer meent dat de keuze voor 13 jaar aansluit bij de realiteit. Statistieken van Child Focus tonen dat 83 procent van de 13- à 14-jarigen regelmatig inloggen op sociale media. De Backer benadrukt wel dat privacyvoorlichting voor jongeren belangrijk is.