Obama waarschuwt voor nepnieuws in een filmpje, maar is hij het wel echt?

18 april 2018

07u14

Bron: BuzzFeed 3 Internet In een online filmpje waarschuwt Barack Obama voor nepnieuws, maar gaandeweg merkt de kijker wellicht dat er iets scheelt met de voormalig president van de VS. Wanneer Obama uitspraken doet als “Trump is totale en complete etterbak”, dringt de vraag zich op: is het wel Obama die spreekt?

“We leven in een tijdperk waarin onze vijanden het kunnen doen lijken dat wie dan ook eender wat zegt op eender welk moment – zelfs als ze zelf nooit zo’n dingen zouden zeggen,” klinkt het uit de mond van Obama, vooraleer hij ontaardt in een aantal bizarre uitspraken.

“Zo zouden ze mij bijvoorbeeld dingen kunnen laten zeggen als: ‘Killmonger [van de film Black Panther] had gelijk.’ [...] Of: ‘President Trump is een totale en complete etterbak’.”

Zoals de video uiteindelijk aantoont, is de spreker in de video inderdaad niet de voormalige president, maar filmmaker Jordan Peele. Peele sloeg de handen in elkaar met BuzzFeed-CEO Jonah Peretti om mensen te waarschuwen voor online nepnieuws. De nepvideo moet hun boodschap kracht bijzetten.

"Video liegt niet"

Het duo wilt zo onder andere duidelijk maken dat het met AI-technieken nu

makkelijker dan ooit is om misleidende beelden te maken en informatie te verdraaien. Gelijkaardige technieken werden eerder ook al gebruikt om filmsterren te verwerken in pornovideo's, waarbij het haast niet opvalt dat de beelden werden gemanipuleerd.

Nu het begrip ‘nepnieuws’ wijdverspreid is, zijn mensen kritischer over wat ze lezen op het internet, zegt Peretti, maar diezelfde reflex lijkt nog niet te bestaan in het geval van videobeelden. Voor velen ligt er nog altijd waarheid in het gezegde "Video liegt niet", aldus Peretti.

56 uur

Voor de productie van het filmpje werd BuzzFeed-videomaker Jared Sosa ingeschakeld. Het filmpje werd gemaakt met Adobe After Effects, een bewerkprogramma dat voor iedereen beschikbaar is, en FakeApp, een programma dat gebruikmaakt van artificiële intelligentie om beelden te vervalsen. Sosa plakte eerst de mond van filmmaker Peele over die van Obama, en gebruikte FakeApp om de beelden vervolgens te verfijnen. Het programma deed er 56 uur over om de video te renderen.

“Wat ik leerde van dit hele proces is dat, hoewel er nog altijd een groot deel menselijke interventie nodig is, dit niet enkel mogelijk is, maar ook nog enkel gaat verbeteren.”

Het filmpje eindigt dan ook met een waarschuwing: “Het zijn gevaarlijke tijden, vanaf nu moeten we waakzamer zijn over wat we vertrouwen op internet. [...] Hoe we voortgaan in het informatietijdperk zal uitmaken of we overleven, of of we in een verknipte dystopie belanden.”