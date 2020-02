Wifi Gesponsorde inhoud Nooit meer trage wifi: deze oplossing maakt komaf met alle stoorzenders thuis Advertorial van Orange

25 februari 2020

08u00 0 Internet Draadloos surfen thuis verloopt niet altijd van een leien dakje. Heel wat stoorzenders knabbelen ongezien aan de sterkte van je wifisignaal en zadelen je zo op met traag internet. Gelukkig kan een innovatief mesh-systeem die boosdoeners buitenspel zetten.

Je onderschat waarschijnlijk hoeveel dingen bij je thuis het wifisignaal aantasten. Ondervind je problemen met een trage verbinding? Dan kunnen een of meerdere van deze stoorzenders verantwoordelijk zijn.

1. De architectuur

Zoek het niet te ver: je huis kan de schuldige zijn. Dunne muren van gips en ramen van enkel glas laten een wifisignaal goed door, maar muren uit beton of baksteen, dikke lagen isolatie en ramen van (drie)dubbel glas kunnen een probleem vormen. Hoe meer er zich daarvan tussen de modem en jouw apparaat bevinden, hoe slechter je internetverbinding. Idem wat hout betreft. In een huis met veel gesloten deuren zal je wifi het dus moeilijk hebben.

2. Fysieke obstakels

Grote objecten van metaal, hout, glas of beton in huis verhinderen een wifisignaal ook. Denk dus twee keer na voor je de modem in een kamer met ingebouwde kasten of veel grote meubels zet.

3. Radiogolven van andere elektronica

Je wifisignaal maakt gebruikt van de 2,4 GHz-frequentie, maar dat geldt ook voor andere – vooral draadloze – elektronica in huis. Denk aan: de microgolfoven, een draadloze vaste telefoon, de babyfoon, bluetoothspeakers. De radiogolven van die apparaten zijn nefast voor je wifisignaal.

4. Omringende wifinetwerken

Maken natuurlijk ook gebruik van de 2,4 GHz-frequentie: andere wifisignalen. Hoe meer andere wifinetwerken zich in je buurt bevinden, hoe meer jouw wifisignaal dus verstoord kan worden.

De oplossing

Misschien dacht je al aan een conventionele ‘wifi repeater’ als redder in nood, een apparaat dat jullie wifisignaal doorheen het huis oppikt en weer uitzendt. Maar zo’n repeater verzwakt wel de draadloze snelheid en is dus niet altijd even performant. Een beter idee is dan het recentere ‘Mesh WiFi’-systeem van Orange. Die nieuwe technologie omzeilt alle mogelijke stoorzenders en zorgt voor een sterk wifisignaal in je hele woning. Het maakt trouwens gebruik van de 5 GHz-frequentie en heeft zo minder last van andere radiogolven of wifinetwerken.

Het principe van Mesh WiFi is simpel: je plaatst meerdere wifipunten doorheen je huis die allemaal het signaal van de modem vervangen. Daardoor vertrekt je wifisignaal niet meer uit één plaats, maar wel uit verschillende en gelijkwaardige zendpunten. Die punten of modules staan onderling constant in communicatie met elkaar en zo kan het systeem je altijd de best mogelijke verbinding voorschotelen. Zonder dat het wifisignaal onderbroken wordt wanneer je je verplaatst of, zoals bij een klassieke wifibooster, herhaald en daardoor verzwakt wordt. Zo geniet je van een snelle en vlotte internetverbinding die in elke hoek en kamer van je huis even krachtig is.

Zin in snelle wifi overal in huis?

Orange biedt alle klanten met een LOVE-abonnement al een Mesh WiFi-pakket met twee modules aan voor 99,95 euro en een pakket met drie modules voor 139,95 euro. Een extra module koop je dan telkens voor 69,95 euro. Alle voordelen van en meer informatie over Mesh WiFi lees je op orange.be.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.