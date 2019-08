Nooit eerder lazen zoveel Vlamingen het nieuws op HLN app vanuit het buitenland Redactie

02 augustus 2019

12u26 0 Internet Ik ga op reis en ik neem mee? Een smartphone, een oplader en de HLN app horen zeker in het lijstje thuis. Onze app noteerde de afgelopen maand nog nooit zoveel bezoekers vanuit het buitenland. De meeste bezoeken komen vanuit Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië. Verder vervolledigen Duitsland, de VS en het UK, Turkije, Griekenland en Oostenrijk de top 10. Enkel in Tsjaad en Noord-Korea werd de HLN app de voorbije maand niet gebruikt.

Sinds het wegvallen van de overdreven kosten voor data roaming binnen de Europese Unie betalen we dezelfde prijzen in binnen- en buitenland. Maar ook in eigen land heeft u massaal de actualiteit over de hittegolf, al het nieuws uit de Tour de France en Tomorrowland gevolgd.

