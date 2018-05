Nigeriaanse cybercriminelen gaan steeds sluwer te werk (en met succes) bvb

09 mei 2018

14u54

Een onverwacht mailtje van een prins die jouw hulp nodig heeft om een miljoenenerfenis in veiligheid te brengen. Dat is het beeld van cybercriminaliteit uit Nigeria. Maar het beeld klopt niet meer, de criminelen uit het Afrikaanse land worden steeds beter en geraffineerder, waarschuwt beveiliger Unit 42.

Volgens Unit 42, de onderzoekstak van beveiliger Palo Alto Networks, zijn er ongeveer 300 Nigeriaanse cyberbendes actief. De afgelopen jaren hebben zij bijna een half miljoen aanvallen uitgevoerd. Dat baseert Unit 42 op de gegevens van zijn eigen klanten. Omdat andere bedrijven niet zijn meegenomen, is het totaal aantal aanvallen mogelijk nog hoger.

Nigeriaanse cybercriminelen voerden vorig jaar gemiddeld 17.600 aanvallen per maand uit. Dat is de helft meer dan in 2016. En op het hoogtepunt, in augustus vorig jaar, kwamen er 41.000 aanvallen uit Nigeria.

Nigerianen richten zich vooral op zogeheten Business E-mail Compromise (BEC). Zo proberen ze binnen te dringen in het e-mailverkeer binnen grote bedrijven, bijvoorbeeld door een e-mailaccount te kraken of door nepadressen op te zetten. Als dat lukt, kunnen ze mensen misleiden om geld naar hun rekeningen over te maken, bijvoorbeeld doordat ze zich voordoen als de topman.