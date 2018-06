Nieuwe trend onder studenten: YouTubers zien studeren IVI

13 juni 2018

22u29

Bron: VRT, NOS 0 Internet 21.000, zoveel volgers heeft de Vlaamse Heleen (20) op haar YouTube-kanaal ondertussen. Wat ze doet? Een livestream uitzenden terwijl ze studeert. Zien studeren, doet studeren blijkbaar, want het is ondertussen een trend geworden onder studenten.

"Study Vibes" heet het kanaal van Heleen. Ze filmt zichzelf terwijl ze studeert, ze houdt haar volgers op de hoogte van haar studieplanning en motiveert zo andere studenten. Wanneer het tijd is voor een pauze, gaat een alarm af en de chatbox van YouTube open. Een moment om elkaar extra aan te moedigen. Wanneer een nieuwe studiesessie begint, sluit de chatbox, om elkaar niet af te leiden.

Heleen, die ingenieurswetenschappen studeert in Antwerpen, trekt studerende kijkers van over de hele wereld. Ook in Nederland helpt ze de studenten motiveren. Aan NOS vertelt ze dat ze met haar kanaal is begonnen in 2015 om haar uitstelgedrag onder controle te krijgen. "De camera zorgde ervoor dat ik moest blijven zitten", zegt ze tegen de omroep. Dat ze nu niet enkel zichzelf, maar ook anderen motiveert om te studeren, vindt ze fantastisch.

Heleen is trouwens niet de enige. Er bestaan honderden gelijkaardige YouTube-kanalen van studenten over de hele wereld die elkaar op deze manier door de examens helpen.