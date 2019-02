Nieuwe tool Google laat je weten of je paswoord gehackt is jv

13 februari 2019

16u59

Bron: Time 0 Internet Veiligheid nastreven op het internet kan vermoeiend zijn. Je kiest sowieso best een apart paswoord voor élke toepassing, dat je bovendien regelmatig moet wijzigen en waarvan je alleen maar kan hopen dat het dan niet gekraakt wordt. Google Chrome steekt al langer een handje toe met een ingebouwde wachtwoordbeheerder. Maar nu controleert Google desgewenst ook of je paswoord al dan niet gehackt is.

Welk paswoord had je ook alweer gekozen voor Facebook, voor Instagram, als Apple ID of voor Gmail? Dat zouden er vier verschillende moeten zijn, als je zoveel mogelijk op safe wil spelen. En je hebt verder nog een login voor Windows, voor je werkmail, en voor... Met de ingebouwde paswoordmanager van Google Chrome kan je al langer moeilijk te kraken wachtwoorden genereren, opslaan en beheren om zo het inloggen in je verschillende toepassingen met Chrome te vergemakkelijken.

Maar nu is er ook ‘Google Password Checkup’, een soort van tweedelijnsfunctie om de veiligheid te verhogen. De extensie meldt je wanneer je paswoord gehackt is en doet je er zo aan denken het snel te veranderen voor het te laat is. Google gebruikt voor die controle een gecodeerde database met paswoorden waarvan het weet dat ze verbrand zijn. ‘Google Password Checkup’ haalt jouw wachtwoorden (die het overigens ook codeert) door die database van meer dan vier miljard gehackte paswoorden en bij een match krijg je als gebruiker een aanmaning om meteen een alternatief te kiezen. Technisch gebeurt die controle lokaal, in de extensie zelf, zodat er geen overdracht van mogelijk hackbare informatie plaatsvindt tijdens de checkup.

Let wel: de tool biedt géén garantie tegen hackers die met je data aan de haal willen gaan. De extensie kan je enkel aansporen om je inloggegevens aan te passen omdat ze al eens gekraakt zijn. Het blijft dan ook uiterst raadzaam om je wachtwoorden toch nog uit eigen beweging geregeld te veranderen én om altijd twee-factor-authenticatie in te schakelen.

‘Google Password Checkup’ kan je hier installeren of via de extensiepagina van Chrome.