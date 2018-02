Nieuwe Facebookpagina's van HLN met alleen politiek- en showbizznieuws Redactie

15u07 0 Internet HLN heeft enkele nieuwe Facebookpagina's opgestart, die zich richten op liefhebbers van politiek en showbizznieuws. Die bieden de HLN-lezers niet alleen veel primeurs, opinies en nieuwsjes , maar onder meer ook een forum aan voor discussies met mensen die dezelfde interesses hebben.

HLN had naast een algemene Facebookpagina ook al pagina's voor sportnieuws, NINA en met iHLN ook eentje voor artikels over internet, games en communicatie. Daar komen nu Facebookpagina's voor Showbizz en Politiek bij. Op die laatste hoef je geen artikels over buitenlandse politiek te verwachten. Er wordt bewust gekozen om hier uitsluitend onderwerpen te delen uit de Belgische politiek, omdat die dichter bij de leefwereld van onze lezer staat. HLN Showbizz is wel internationaler, maar ook hier is er vooral aandacht voor showbizznieuws uit eigen land.

HLN heeft met HLN Video nog een derde extra pagina. Onze site heeft nu al het grootste videokanaal in de Belgische media, en wil dat met www.hln.be/video extra in de verf zetten. En op Facebook doen we dat met deze bijhorende pagina.

"Maar hou het fatsoenlijk", staat er in de bijhorende info van onze Facebookpagina's. "Reacties waarin wordt gescholden, beledigd, gediscrimineerd of gedreigd, worden verwijderd. Discussies en reacties over de inhoud van het artikel zijn meer dan welkom. Ook reacties die niets met het onderwerp te maken hebben, kunnen worden verwijderd."

Bovenaan in Facebook? Dat kan

Nog dit: door de aangekondigde aanpassingen in de Facebook-tijdlijn zal je minder nieuwsberichten van HLN en meer reclame en berichten van vrienden te zien krijgen. Wil je toch graag op de hoogte blijven van ons nieuws - ook via Facebook - dan kan je heel eenvoudig HLN tussen de berichten van de dag houden.

Op je smartphone:

Stap 1: Surf naar de Facebook-pagina van 'HLN.be' en klik op het icoontje 'Volgend'.

Stap 2: Scroll naar beneden en selecteer in de categorie 'In je nieuwsoverzicht' de optie 'Als eerste weergeven'. Dit betekent dat de nieuwsberichten van 'HLN.be' gegarandeerd in jouw tijdslijn zullen verschijnen wanneer je Facebook gebruikt. Zo hoef je geen belangrijk of verrrassend nieuws te missen.

Op je pc:

Stap 1: Surf naar de Facebook-pagina van HLN.be

Stap 2: Klik op het icoontje 'Volgend' en selecteer dan de optie 'Als eerste weergeven'.