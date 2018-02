Nieuwe app maakt komaf met voedselverspilling in Belgische winkels en restaurants kv

19 februari 2018

20u25

Bron: Belga 2 Internet De app "Too Good To Go", waarmee gebruikers overtollig eten kunnen bestellen van restaurants, bakkers en supermarkten, komt naar België. De primeur is voor Gent.

Veertig Gentse handelaars hebben zich aangesloten bij het platform, waaronder zaken als café Vooruit, Basic Italian, Bavet, Greenway, BE O Markt, Romain Roquette en Soep+.

Gebruikers bestellen via de app en kunnen dan het eten ophalen in de betreffende zaak tegen een zacht prijsje -"minstens de helft goedkoper dan de normale prijs". Maar ze weten niet op voorhand wat de pot schaft. Wat ze geserveerd krijgen, is immers afhankelijk van wat er die dag overblijft.

'Too Good To Go' vraagt ook om zelf opbergdoosjes mee te brengen naar de zaak. Op die manier wordt geen extra afval gecreëerd.

Het platform zal volgens de website vanaf begin maart actief zijn. Na Gent zouden Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brussel en de rest van België volgen.

Het platform werd eind 2015 opgericht in Denemarken en bestaat ook al in Frankrijk, Noorwegen, Nederland, Zwitserland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar werden in totaal al 3 miljoen maaltijden gered. Dat is nodig, want ieder jaar wordt een derde van het geproduceerde voedsel verspild.