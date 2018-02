Nieuw op Facebook: voortaan kan iedereen 3D-beelden delen HR

23 februari 2018

11u54

Bron: Facebook 1 Internet Facebook heeft een nieuwe technologie uitgerold die het makkelijker moet maken om 3D-beelden te delen met je vrienden.

Facebook maakt sinds enkele dagen gebruik van een nieuwe technologie die ervoor zorgt dat 3D-modellen in de tijdlijn er beter uitzien en die het makkelijker moet maken om zo'n beelden te delen. Tot nu toe kon slechts een beperkte groep gebruikers 3D-beelden op Facebook delen. Het sociale netwerk daarvoor gebruik van het bestandsformaat glTF 2.0, een standaard die in de gamesindustrie al langer wordt gebruikt om 3D-modellen te maken. Voortaan zal je dus mogelijk meer 3D-beelden zoals hieronder te zien krijgen in je tijdlijn.