Nieuw onbeperkt aanbod van Proximus schendt netneutraliteit niet, vindt telecomwaakhond sam

25 juni 2018

18u20

Bron: belga 1 Internet Telecomwaakhond BIPT ziet in eerste instantie geen problemen in een nieuw aanbod van telecomoperator Proximus, waarbij gebruikers zo goed als onbeperkt kunnen gebruikmaken van enkele erg populaire socialemedia-apps.

Met het nieuwe aanbod Epic Stories (19,99 euro per maand) kunnen gebruikers 'onbeperkt' gebruikmaken van Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter en Whatsapp. Daarbovenop krijgen gebruikers 3 GB extra data voor ander mobiel dataverbruik, 60 minuten belkrediet en onbeperkte sms'en. Voor 24,99 euro per maand kunnen ze bovendien ongelimiteerd muziek streamen via Apple Music, Deezer, Google Play Music, Soundcloud en Spotify.

Proximus mikt met het aanbod op de millennials' Uit de voorwaarden van het aanbod blijkt overigens dat 'onbeperkt' geldt voor 20 GB met de apps tegen maximale snelheid. Als dat opgebruikt is, kan onbeperkt verder worden gesurft met de apps met verlaagde snelheid.

Netneutraliteit

Maar komt zo de netneutraliteit niet in gedrang? Kunnen concurrenten die niet zijn opgenomen in het onbeperkt aanbod geen nadeel ondervinden? Proximus heeft het aanbod al afgetoetst bij het BIPT, dat in eerste instantie geen problemen vindt en voldoende ruimte ziet voor concurrentie.

Zo luidt het ook bij minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld). "Proximus heeft dit voorafgaandelijk met het BIPT afgetoetst. Daar hebben ze bevestigd dat er geen problemen zijn met de Europese regels rond netneutraliteit aangezien alle apps van een gelijkaardige categorie gevat zijn in het aanbod", klinkt het.