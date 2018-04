Niet op Facebook? Dan nóg worden je gegevens verzameld Redactie

17 april 2018

07u19

Bron: Belga 2 Internet Facebook, dat verwikkeld zit in een schandaal rond de diefstal van persoonlijke gegevens, heeft bevestigd dat het de gegevens verzamelt van internetgebruikers, ook als ze geen gebruikmaken van het sociale netwerk. En Facebook is naar eigen zeggen niet de enige die dat doet.

Toen CEO Mark Zuckerberg vorige week gehoord werd in het Congres, kreeg hij hierover al een vraag. Hij antwoordde dat Facebook ook andere data verzamelt dan die die de gebruikers via hun profiel delen.

In een tekst die op de Facebook-blog gepubliceerd werd, legt David Baser, een productverantwoordelijke van de groep, uit hoe het netwerk "de gegevens van andere websites verkrijgt" door gebruik te maken van een van de vele marketingtools van Facebook. Die tool maakt het mogelijk om de impact te meten van advertenties op het netwerk, maar ook erbuiten.

Facebook verkrijgt bijvoorbeeld informatie als een gebruiker op de 'like'-knop klikt of een bericht 'deelt' op een andere site, of als hij toegang krijgt tot een site of een applicatie via zijn Facebook-login.

Adverteerdersnetwerk

Maar adverteerders die reclame maken op Facebook kunnen die ook buiten het sociale netwerk om verspreiden, op een andere site of applicatie. Dat is een andere marketingtool van de groep. Als een internetgebruiker op de reclame klikt van een adverteerder die deel uitmaakt van het adverteerdersnetwerk van Facebook, dan krijgt die laatste ook bepaalde informatie.

"Als u een website of applicatie bezoekt die onze diensten gebruikt, krijgen wij informatie, ook als u niet verbonden bent met Facebook of geen account hebt. Dat is omdat de andere apps of sites niet weten wie Facebook wel of niet gebruikt", zegt Baser. Hij verduidelijkt dat veel andere bedrijven, Twitter of Google bijvoorbeeld, op gelijkaardige manier werken.

Informatie die zo verzameld wordt, zijn het ip-adres, de browser (Chrome, Safari, Explorer, enzovoort) en het besturingssysteem (Android, Windows, ...). "We eisen van websites en applicaties die onze tools gebruiken dat ze u zeggen dat ze informatie verzamelen en dat ze die delen met ons. We eisen dat ze u daarvoor toelating vragen", schrijft Baser.