Netwerkaanval bemoeilijkt Smartschool op tweede preteaching-dag mvdb

21 april 2020

15u31 2 Internet Een netwerkaanval bemoeilijkt momenteel smartschool.be, zo meldt het bedrijf. De digitale leeromgeving kampte ook gisteren op de allereerste preteaching-dag met technische problemen. De oorzaak lag toen bij de ongekende bezoekerspiek.

Smartbit, het bedrijf achter Smartschool , kreeg deze voormiddag meldingen binnen over nieuwe problemen. Iets na 11.40 uur was de oorsprong bekend. Het bleek een netwerkaanval die de snelheid en stabiliteit verstoorde. “Onze engineers werken samen met onze leveranciers om de impact tot een minimum te beperken”, luidde het. Nog een dik half uur later verscheen de melding dat “de doorgevoerde aanpassingen het gewenste resultaat hebben en de situatie verder wordt opgevolgd.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) erkende gisteravond in Terzake dat de eerste digitale schooldag niet van een leien dakje verliep. Er waren wat technische problemen “al wil dat niet zeggen dat de digitale leerplatformen gecrasht zijn”. “Er was wat vertraging, vooral omdat onze oproep tot preteaching bij ouders, leerkrachten en leerlingen zo’n groot succes is.”

“Ik heb begrepen dat de vertraging ook te wijten was aan het feit dat er veel is meegegeven voor de komende dagen en dat er hele grote bestanden werden gestreamd. Leerkrachten hebben van de voorbije weken gebruikgemaakt om lesinhouden met filmpjes, grafieken... zware bestanden tout court, te maken.”